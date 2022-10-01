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Мирошник: подразделения резерва ЮВО РФ ночью с марша нанесли удар с целью деблокировать наметившееся окружение Красного Лимана

Мирошник: подразделения резерва ЮВО РФ ночью с марша нанесли удар с целью деблокировать наметившееся окружение Красного Лимана

Подразделения резерва Южного военного округа России ночью с марша нанесли удар с целью деблокировать наметившееся окружение города Красный Лиман, расположенного на территории Донбасса.

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