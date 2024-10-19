«С такой зарплатой вся энергия уйдет мимо» Россиян при приеме на работу начали проверять астрологи. Почему им доверяют?

Бизнес в России все чаще использует необычные решения при найме сотрудников: к процессу уже привлекают тарологов и нумерологов, а одному из топов крупной компании делать выбор и вовсе помогает индивидуальный шаман.
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