В Екатеринбурге представят выставку трофейной техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Выставку трофейной техники, захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе боевых действий, представят зрителям и участникам международных соревнований подразделений специального назначения «Вызов», которые пройдут в Екатеринбурге 22-25 мая.
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