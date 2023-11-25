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Осар Томпсон и Тайриз Халибертон – авторы лучших моментов игрового дня НБА

Осар Томпсон и Тайриз Халибертон – авторы лучших моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня. Первое место у новичка «Детройта» Осара Томпсона, который поставил сверху через Майлза Тернера.

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