Четыре человека получили ранения при обстреле села Займище в Брянской области

pexels.com Территория села Займище городского округа Клинцы подверглась обстрелу. По предварительным данным, ранения получили четыре человека — им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
pexels.com Территория села Займище городского округа Клинцы подверглась обстрелу. По предварительным данным, ранения получили четыре человека — им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
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