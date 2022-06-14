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Четыре человека получили ранения при обстреле села Займище в Брянской области

Четыре человека получили ранения при обстреле села Займище в Брянской области

pexels.com Территория села Займище городского округа Клинцы подверглась обстрелу. По предварительным данным, ранения получили четыре человека — им оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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