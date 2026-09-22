U.N. Secretary-General Guterres opens assembly: 'Cracks have become canyons'

The 81st UN General Assembly is underway on Tuesday and Secretary General Antonio Guterres warned of widening divisions across the globe.
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