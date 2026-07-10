Эксперт оценил потенциал БРИКС на мировой арене после череды кризисов

БРИКС после череды глобальных кризисов превращается в уникальную площадку, где пересекаются все важнейшие факторы мирового экономического развития, заявил директор Центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марат Зембатов.
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