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Эксперт оценил потенциал БРИКС на мировой арене после череды кризисов

Эксперт оценил потенциал БРИКС на мировой арене после череды кризисов

БРИКС после череды глобальных кризисов превращается в уникальную площадку, где пересекаются все важнейшие факторы мирового экономического развития, заявил директор Центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марат Зембатов.

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