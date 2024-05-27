Вторжение Арктики принесло холода в Пермский край в начале мая

В Пермском крае произошло редкое для мая явление - обратный суточный температурный тренд. По данным ГИС-центра Пермского государственного университета, сегодня днем температура воздуха была ниже, чем вчера вечером.
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