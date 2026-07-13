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РИА Новости: у здания конгресса США арестовали мужчину с огнестрельным оружием

РИА Новости: у здания конгресса США арестовали мужчину с огнестрельным оружием

У здания конгресса США арестовали мужчину с огнестрельным оружием, сообщила полиция Капитолия. «Мы только что арестовали у северного блокпоста Капитолия США мужчину, у которого при себе было огнестрельное оружие… Северный блокпост будет закрыт на время проведения расследования», — сообщил представитель полиции РИА Новости.

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