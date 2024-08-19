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Генпрокуратура России признала нежелательным фонд Джорджа Клуни

Генпрокуратура России признала нежелательным фонд Джорджа Клуни

Генпрокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США («Фонд Клуни за справедливость»), основанной американским артистом Джорджем Клуни и его супругой.

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