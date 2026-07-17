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Вэнс усомнился в секретных базах с инопланетянами

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в подкасте Джо Рогана на YouTube выразил скепсис относительно конспирологических теорий, утверждающих, что американское правительство прячет на секретных базах обломки кораблей пришельцев и их останки.

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