Вэнс усомнился в секретных базах с инопланетянами

Новости внутренней и внешней политики в России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в подкасте Джо Рогана на YouTube выразил скепсис относительно конспирологических теорий, утверждающих, что американское правительство прячет на секретных базах обломки кораблей пришельцев и их останки.