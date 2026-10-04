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На Окружной дороге Ижевска обновили участок, на котором часто случались аварии

На Окружной дороге Ижевска обновили участок, на котором часто случались аварии

Ижевск. Удмуртия. На Окружной дороге Ижевска устранили одну из причин ДТП на выезде из СНТ «Пламя». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Удмуртии.

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