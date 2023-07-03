Военное обозрение

3 470 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • федор
    Как эта полукровка греческая и гнида фашистская задолбала. Вот кого действительно надо уничтожать так это этих ублюдк...Глава Минобороны ...
  • Валентин Щербаков
    А судьи кто, извращенцы из гейропы и пиндостана...В Гааге открылся ...
  • Константин Котельников
    Недоедает, Мишико, видимо, в тюрьме не тот сорт мраморной говядины и вместо белужей икры кабачковой пичкают. Ему бы с...Появились новые ф...

В результате ночных ударов огневое поражение нанесено целям в Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой областях и на других подконтрольных ВСУ территориях

В результате ночных ударов огневое поражение нанесено целям в Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой областях и на других подконтрольных ВСУ территориях

Ночь на понедельник 3 июля не обошлась без ударов ВС РФ по тыловым объектам противника. Были нанесены комбинированные удары, эффективность которых в последнее время значительно возросла, что в свою очередь может свидетельствовать о снижении эффективности работы украинской ПВО.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх