В результате ночных ударов огневое поражение нанесено целям в Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой областях и на других подконтрольных ВСУ территориях

Ночь на понедельник 3 июля не обошлась без ударов ВС РФ по тыловым объектам противника. Были нанесены комбинированные удары, эффективность которых в последнее время значительно возросла, что в свою очередь может свидетельствовать о снижении эффективности работы украинской ПВО.