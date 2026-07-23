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Царьград

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"Думаете, забудет потом наш народ? Не забудет. Надо думать, что говоришь": Дегтярев ответил Плющенко на критику русского фигурного катания

"Думаете, забудет потом наш народ? Не забудет. Надо думать, что говоришь": Дегтярев ответил Плющенко на критику русского фигурного катания

Министр спорта России Михаил Дегтярев жестко отреагировал на заявления двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, который ранее раскритиковал состояние русского фигурного катания и объяснил перевод сына Александра в сборную Азербайджана отсутствием международных стартов.

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