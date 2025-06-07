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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Mundfish выпустит эвакуационный шутер The Cube во вселенной Atomic Heart

Mundfish выпустит эвакуационный шутер The Cube во вселенной Atomic Heart

Mundfish выпустит эвакуационный шутер The Cube во вселенной Atomic HeartРазработчики из Mundfish анонсировали на церемонии открытия Summer Game Fest 2025 не только Atomic Heart 2, но и совершенно новый проект в той же вселенной — The Cube.

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