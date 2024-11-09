Фавориты Трампа меняют баланс сил в Евросоюзе

Новости о возвращении Дональда Трампа в Белым дом встряхнули политическую жизнь в Европе. В Германии развалилась правящая коалиция, в Польше начали оправдываться за оскорбления Трампа, а президент Франции вновь вспомнил о давней идее европейской автономии.