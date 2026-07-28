Россия Президенты Владимир Путин Кремльдә парламент фракцияләре лидерлары белән очрашты. Дәүләт башлыгы Владимир Васильев («Бердәм Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Гадел Россия») һәм Алексей Нечаев («Яңа кешеләр») белән аерым-аерым сөйләште, шуннан соң уртак әңгәмә булды, дип хәбәр итә ТАСС агентлыгы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии