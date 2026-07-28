НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Путин Дәүләт Думасы фракцияләре җитәкчеләре белән очрашты

Россия Президенты Владимир Путин Кремльдә парламент фракцияләре лидерлары белән очрашты. Дәүләт башлыгы Владимир Васильев («Бердәм Россия»), Геннадий Зюганов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Сергей Миронов («Гадел Россия») һәм Алексей Нечаев («Яңа кешеләр») белән аерым-аерым сөйләште, шуннан соң уртак әңгәмә булды, дип хәбәр итә ТАСС агентлыгы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии