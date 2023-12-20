TrustNLP: ChatGPT оказался уязвим перед дезинформацией и теориями заговора

Искусственный интеллект (ИИ) на основе больших языковых моделей может допускать ошибки, противоречить сам себе в рамках одного ответа и распространять вредную дезинформацию, включая различные конспирологические гипотезы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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