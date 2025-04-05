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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Адмирал» играет в Кубке Гагарина. Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче против «Трактора»!

«Адмирал» играет в Кубке Гагарина. Команде нужна ваша поддержка в домашнем матче против «Трактора»!

Игра пройдет 6 апреля, в 17:00 по местному времени. Счет в серии – 2:3: «моряки» одержали победу в гостях 27 марта и дома 31 марта, но уступили на домашней арене 2 апреля и в гостях 29 марта и 4 апреля.

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