Война за Суэц: хуситы победили ЕС, на очереди США

Почему Европа испугалась «реконкисты» в Красном море Дмитрий Родионов Фото: AP/TAСС Материал комментируют: Всеволод Шимов Павел Фельдман Хуситы продолжают атаки на суда, следующие через Баб-эль-Мандебский пролив.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии