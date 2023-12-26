Политолог Данилин: США не способны в одиночку решать мировые проблемы

Президент России Владимир Путин является тем человеком, который стремится стабилизировать мировой порядок, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.
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