Житель Латвии рассказал, как его ребенок подтолкнул к переезду в РоссиюЗдание посольства России в РигеЖитель Латвии Юрий планирует переехать в Россию, чтобы его ребенок мог свободно говорить по-русски.
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