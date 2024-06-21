Вырисовывается замысел Израиля по уничтожению своих противников на Ближнем Востоке

Заявления военного командования Израиля об утверждении планов оперативного наступления на Ливан для полного уничтожения «Хезболлы» позволили военным экспертам сделать вполне определенные выводы об общем замысле израильского командования по уничтожению всех своих противников в регионе.
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