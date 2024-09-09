Глава ведомства поручил доложить по доводам обращения о нарушении прав школьников в Ульяновской области

В СМИ опубликовано обращение жителей Ульяновской области к Председателю Следственного комитета РФ с доводами о том, что учащиеся Покровской средней школы сталкиваются с проблемами, связанными с ненадлежащей организацией мер безопасности в учебном заведении и предоставлением им некачественного питания.
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