Глава ведомства поручил доложить по доводам обращения о нарушении прав школьников в Ульяновской области

В СМИ опубликовано обращение жителей Ульяновской области к Председателю Следственного комитета РФ с доводами о том, что учащиеся Покровской средней школы сталкиваются с проблемами, связанными с ненадлежащей организацией мер безопасности в учебном заведении и предоставлением им некачественного питания.