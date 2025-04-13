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Тренер "Динамо-Нева" Зыбин покинул пост перед ключевым матчем с "Агидель"

Тренер "Динамо-Нева" Зыбин покинул пост перед ключевым матчем с "Агидель"

Александр Зыбин ушёл с должности главного тренера петербургской "Динамо-Нева" перед четвёртым матчем плей-офф ЖХЛ против уфимской "Агидели".

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