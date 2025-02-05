Трамп высказал уверенность, что USAID занималось мошенничеством и коррупцией

Американский президент Дональд Трамп высказал уверенность, что Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) занималось мошенничеством и коррупцией, поскольку принимало решения о финансировании некоторых структур за «откаты».
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