Британия ввела новые санкции против России

Правительство Великобритании расширило свои санкции против России, включив в них новые пошлины на импорт российских драгоценных металлов, а также запрет на экспорт некоторых товаров из Великобритании, чтобы усилить экономическое давление на Москву.
Правительство Великобритании расширило свои санкции против России, включив в них новые пошлины на импорт российских драгоценных металлов, а также запрет на экспорт некоторых товаров из Великобритании, чтобы усилить экономическое давление на Москву.
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