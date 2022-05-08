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Британия ввела новые санкции против России

Британия ввела новые санкции против России

Правительство Великобритании расширило свои санкции против России, включив в них новые пошлины на импорт российских драгоценных металлов, а также запрет на экспорт некоторых товаров из Великобритании, чтобы усилить экономическое давление на Москву.

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