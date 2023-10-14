«Это изначально противоречило трудовому кодексу» - Профсоюз о ситуации в атамановской школе

Предложение об отмене надбавки учителям атамановской школы за работу с особенными детьми изначально противоречило трудовому кодексу, считает председатель краевой организации профсоюзов работников образования Елена Шестакова.
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