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Жандарм выстрелил в ворвавшийся на территорию Ватикана автомобиль

Жандарм выстрелил в ворвавшийся на территорию Ватикана автомобиль

Жандармы вынуждены были открыть стрельбу по колесам автомобиля, который вечером 18 мая въехал в ворота Ватикана и промчался мимо гвардейцев во внутренний двор Сан-Дамасо, пишет The Washington Post со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

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