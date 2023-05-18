Жандарм выстрелил в ворвавшийся на территорию Ватикана автомобиль

Жандармы вынуждены были открыть стрельбу по колесам автомобиля, который вечером 18 мая въехал в ворота Ватикана и промчался мимо гвардейцев во внутренний двор Сан-Дамасо, пишет The Washington Post со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.