Странные смертельные отравления в Москве: число госпитализированных растёт

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаСтранные смертельные отравления в Москве: число госпитализированных растёт В Москве растёт число пациентов, госпитализированных из домов по Совхозной улице с диагнозом «отравление».Вернуться к статье2510НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNNataКакая изумительная чушь! Что все отравившиеся с одного куска откусывали? Не в арбузе дело. Искать надо как их всех траванули. А пока получается - закапывают торговую сеть и фермера.ATaron TeminНу и дура! Почему у тебя не спрсили?NNataЭто вы других за дураков считаете.МММШприцем какую-нибудь гадость закачали в арбузы и всё. Обычный теракт!NNataТак выяснили уже, что не накачены арбузы. То, что возможно теракт ни кто не исключает, но еще куча возможностей - от дурости и непрофессионализма, до простого бытового расп"дяйства.МММНикто не отличит дурость от теракта. Дуростью можно закрыть что угодно...NNataЯ не предлагаю простить дурня. Наоборот, к нему необходимо применить то же наказание, что и к терористу. Тогда дурней станет значительно меньше. Будут сами за собой следить, чтобы не оказаться у этой черты.Елена ФилипповаА как же те отправившиеся,которые арбузы не ели? Надо искать хохляцких диверсантов, а не арбузы.Майер АрмановВо всех этих магазинах ведется видеонаблюдение, по записям можно установить виновного в отравлении арбузов шприцом. Этим способом некоторые недобросовестные бахчеводы добиваются скороспелости арбузов, вводя в них мочу.РадаЯ купила огромный арбуз в городе Электросталь, поела, и меня сразу стало мутить... Тошнота длилась четыре часа... Затем немного прекратилась. Я занималась в девяностые луком... Брала три гектара земли, а несколько семей садили арбузы, если удобряешь как полагается.. То лук будет мельче, чем тот который удобряеш больше положеного. Арбузы чтобы быстрей вызревали, большинство земледельцев, а это в основном китайцы, корейцы, кладут много силитры, и прочие удобрения. Все удобрения в основном из Китая.РадаИдет война в прямом смысле этого слова. И не обязательно где вы купили арбуз, будь то магнит, или пятерочка... Мало того земледельцы отравляют намеренно свою продукцию.. Для быстрого вызревания, или чтобы овощи, или ягода, были крупные, чем крупней овощи, тем больше так отравы.... Так еще конкуренция среди сетей магазинов... Которые тоже хотят быстрей реализовать свой тавар, любыми путями. И все это бесконтрольно. Чем богаче те кто занимается этим, им зелёный свет везде. У нас в России все... Продажные. И это не секрет.Евгений НатесовТы тоже продажная. Сколько стоишь?bianka Белая👍Silver KontРада, сегодня уже выяснили обстоятельства дела... В магазин послали дезинфекционную компанию, которая должна была обработать помещения магазина. Но поскольку туда набрали чурок, один из них полил дезинфекционным раствором арбузы, которые не удосужились накрыть плёнкой... Доверяйте больше чуркам, быстрее увидите иные миры...ВДвалерий двойнишниковГеша, расскажи еще)))Евгений НатесовВАЛЕРАИДИОТbianka БелаяЖаль, в этом году арбузика не поели. Рисковать не будем.вылитый литойв этом году на своих огородах созрели и выросли и арбузы и дыни и не чета привозным -рассыпчатые, сладкие, сочные ,крупные и СЪЕДОБНЫЕ..........bianka БелаяУ нас арбузы нк растутАлла ДубининаТо, что сообщат в конце расследования и то , что стало истиной причиной всегда почти разные вещи. Для безопасности хочется знать второе.Анатолий Селивановмигранты мстят ???????АРАлескендер РамазановВспоминаю Грефа! Прав был. Информация - слишком серьезное оружие. В полном смысле слова ОМП. И вот это ОМП, в данном случае, привели в действие. Иногда молчание и умолчание продлевают и спасают жизни тысяч людей... Ели это был теракт, то цель,( паралич некоторых общественных взаимодействий), достигнута. Если же это халатность,то армия психопатов получила бесплатную инструкцию.ЕБЕлена Бресловапричастны мигранты( то ли по глупости, то ли умышленно)Сергей КВероятно это новая форма терактов ---- в арбузы или другие фрукты или овощи шприцом впрыскивают яды --- и вся недолга. капитализм батеньки--- отсутствие серьёзного контроля , взятки и подношения.ТаяСмущает, что все заболевшие с одной улицы. Что, с других улиц арбузы в этом магазине не покупали? А, может, что-то в районе этого дома или этой улицы произошло? Какая-нибудь обработка или распыление инсектицидов? Или теракт, не имеющий отношения к арбузам?Комментировать
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