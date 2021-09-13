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Странные смертельные отравления в Москве: число госпитализированных растёт

Странные смертельные отравления в Москве: число госпитализированных растёт

В Москве растёт число пациентов, госпитализированных из домов по Совхозной улице с диагнозом «отравление».

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Nata
Какая изумительная чушь! Что все отравившиеся с одного куска откусывали? Не в арбузе дело. Искать надо как их всех траванули. А пока получается - закапывают торговую сеть и фермера.
aron Temin
Ну и дура! Почему у тебя не спрсили?
Nata
Это вы других за дураков считаете.
ММ
Шприцем какую-нибудь гадость закачали в арбузы и всё. Обычный теракт!
Nata
Так выяснили уже, что не накачены арбузы. То, что возможно теракт ни кто не исключает, но еще куча возможностей - от дурости и непрофессионализма, до простого бытового расп"дяйства.
ММ
Никто не отличит дурость от теракта. Дуростью можно закрыть что угодно...
Nata
Я не предлагаю простить дурня. Наоборот, к нему необходимо применить то же наказание, что и к терористу. Тогда дурней станет значительно меньше. Будут сами за собой следить, чтобы не оказаться у этой черты.
Елена Филиппова
А как же те отправившиеся,которые арбузы не ели? Надо искать хохляцких диверсантов, а не арбузы.
Майер Арманов
Во всех этих магазинах ведется видеонаблюдение, по записям можно установить виновного в отравлении арбузов шприцом. Этим способом некоторые недобросовестные бахчеводы добиваются скороспелости арбузов, вводя в них мочу.
Рада
Я купила огромный арбуз в городе Электросталь, поела, и меня сразу стало мутить... Тошнота длилась четыре часа... Затем немного прекратилась. Я занималась в девяностые луком... Брала три гектара земли, а несколько семей садили арбузы, если удобряешь как полагается.. То лук будет мельче, чем тот который удобряеш больше положеного. Арбузы чтобы быстрей вызревали, большинство земледельцев, а это в основном китайцы, корейцы, кладут много силитры, и прочие удобрения. Все удобрения в основном из Китая.
Рада
Идет война в прямом смысле этого слова. И не обязательно где вы купили арбуз, будь то магнит, или пятерочка... Мало того земледельцы отравляют намеренно свою продукцию.. Для быстрого вызревания, или чтобы овощи, или ягода, были крупные, чем крупней овощи, тем больше так отравы.... Так еще конкуренция среди сетей магазинов... Которые тоже хотят быстрей реализовать свой тавар, любыми путями. И все это бесконтрольно. Чем богаче те кто занимается этим, им зелёный свет везде. У нас в России все... Продажные. И это не секрет.
Евгений Натесов
Ты тоже продажная. Сколько стоишь?
bianka Белая
👍
Silver Kont
Рада, сегодня уже выяснили обстоятельства дела... В магазин послали дезинфекционную компанию, которая должна была обработать помещения магазина. Но поскольку туда набрали чурок, один из них полил дезинфекционным раствором арбузы, которые не удосужились накрыть плёнкой... Доверяйте больше чуркам, быстрее увидите иные миры...
валерий двойнишников
Геша, расскажи еще)))
Евгений Натесов
ВАЛЕРАИДИОТ
bianka Белая
Жаль, в этом году арбузика не поели. Рисковать не будем.
вылитый литой
в этом году на своих огородах созрели и выросли и арбузы и дыни и не чета привозным -рассыпчатые, сладкие, сочные ,крупные и СЪЕДОБНЫЕ..........
bianka Белая
У нас арбузы нк растут
Алла Дубинина
То, что сообщат в конце расследования и то , что стало истиной причиной всегда почти разные вещи. Для безопасности хочется знать второе.
Анатолий Селиванов
мигранты мстят ???????
Алескендер Рамазанов
Вспоминаю Грефа! Прав был. Информация - слишком серьезное оружие. В полном смысле слова ОМП. И вот это ОМП, в данном случае, привели в действие. Иногда молчание и умолчание продлевают и спасают жизни тысяч людей... Ели это был теракт, то цель,( паралич некоторых общественных взаимодействий), достигнута. Если же это халатность,то армия психопатов получила бесплатную инструкцию.
Елена Бреслова
причастны мигранты( то ли по глупости, то ли умышленно)
Сергей К
Вероятно это новая форма терактов ---- в арбузы или другие фрукты или овощи шприцом впрыскивают яды --- и вся недолга. капитализм батеньки--- отсутствие серьёзного контроля , взятки и подношения.
Тая
Смущает, что все заболевшие с одной улицы. Что, с других улиц арбузы в этом магазине не покупали? А, может, что-то в районе этого дома или этой улицы произошло? Какая-нибудь обработка или распыление инсектицидов? Или теракт, не имеющий отношения к арбузам?

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