Министерство региональной безопасности Астраханской области информирует!

Министерство региональной безопасности региона информирует астраханцев об изменениях в законодательстве Российской Федерации, связанных с приемом граждан на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации.
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