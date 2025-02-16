В Иркутске планируют организовать экстренную круглосуточную стоматологическую помощь в ИКГБ №1

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на этой неделе провел заседание медицинского совета. На нем среди прочих выступил главный внештатный стоматолог министерства здравоохранения региона, главный врач Иркутской стоматологической поликлиники №1 Алексей Литвинцев.
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