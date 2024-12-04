Синоптик Леус: в Петербурге зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы

Столбик термометра опустился ниже минус трех градусов Петербург продолжил декабрь самой холодной ночью с начала зимы, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
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