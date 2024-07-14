Звуки стрельбы раздались во время выступления Трампа в Пенсильвании, политик прервал речь и покинул площадку, у него окровавлено ухо.
Покушение на Трампа в Пенсильвании..
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Мразь, хайло заткни, подолнок. Тебе, морази, везде евреи мерещатся, дебилу неисправимому
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7 час.
Ирина Тетенко
Изначально было очевидно, что Трампа отстрелят - это устоявшаяся традиция демократии по-американски. Там президентов убивают всякий раз, когда неугодны. И ЭТА страна претендует на главенство над странами мира? Жалкое позорище! США - ниже плинтуса
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4 час.
Александр Попов
Это РАДУЕТ, СЕЙЧАС ОДНА ШТАТОЖОПА, скоро БУДЕТ ДВЕ ШТАТОЗАДНИЦЫ.
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37 мин.
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