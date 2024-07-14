Покушение на Трампа в Пенсильвании..

Ирина Тетенко

Изначально было очевидно, что Трампа отстрелят - это устоявшаяся традиция демократии по-американски. Там президентов убивают всякий раз, когда неугодны. И ЭТА страна претендует на главенство над странами мира? Жалкое позорище! США - ниже плинтуса