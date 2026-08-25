НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рич Пол считает, что для статуса лица НБА от Энтони Эдвардса не требуют обязательно взять титул, в отличие от Леброна Джеймса или Кобе Брайанта

Комментатор Макс Келлерман и агент Рич Пол обсудили звездного защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса в плане того, может ли он занять роль лица НБА .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии