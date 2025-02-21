Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Nina S
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«Молния» ударила по позициям ВСУ на Харьковском направлении

«Молния» ударила по позициям ВСУ на Харьковском направлении

Расчеты беспилотников самолетного типа «Молния-2» из состава 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили живую силу, бронетехнику и укрепления ВСУ на Харьковском направлении спецоперации.

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