Что такое «томаты на аджику» и «перец на рагу». Предприимчивые торговцы на Кубани придумали, как продавать порченный товар

Что такое «томаты на аджику» и «перец на рагу». Предприимчивые торговцы на Кубани придумали, как продавать порченный товарВ рынках Новороссийска практикуется продажа овощей, находящихся на грани порчи.
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