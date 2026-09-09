Гол и ассист Халка помогли «Флуминенсе» выиграть первый матч 1/4 финала Кубка Либертадорес

Бразильский «Флуминенсе» обыграл аргентинский «Платенсе» в первом матче 1/4 финала Кубка Либертадорес.
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