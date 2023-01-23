Взятые на позициях украинских войск в качестве трофеев терминалы Starlink дают нашей стороне возможности по их изучению и эксплуатации

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, перенесший успешную операцию после полученного в Донецке ранения, рассказал журналистам о том, что в ДНР наши бойцы берут самые разнообразные трофеи противника, в том числе и высокотехнологичное оборудование.
Популярные статьи
- В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав
- Российское правительство приняло решение не платить взносы за 2022 год в Европейскую экономическую комиссию ООН
- Богослов из Чечни: Участники спецоперации выполняют свой долг - защищают законы Бога, веру и народ
Свежие комментарии