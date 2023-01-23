Военное обозрение

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Взятые на позициях украинских войск в качестве трофеев терминалы Starlink дают нашей стороне возможности по их изучению и эксплуатации

Взятые на позициях украинских войск в качестве трофеев терминалы Starlink дают нашей стороне возможности по их изучению и эксплуатации

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, перенесший успешную операцию после полученного в Донецке ранения, рассказал журналистам о том, что в ДНР наши бойцы берут самые разнообразные трофеи противника, в том числе и высокотехнологичное оборудование.

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