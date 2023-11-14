США собираются проверить 100 судов из 30 стран на нарушение санкций против России

Reuters: США заподозрили 100 судов в нарушении нефтяных санкций против России США запросили информацию о почти 100 судах в связи с санкционным расследованием о перевозке российской нефти с нарушением потолка цен.
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