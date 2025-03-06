Китай поддерживает предложенный Египтом и одобренный Палестиной план восстановления Газы

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай поддерживает план послевоенного управления сектором Газа, который был одобрен палестинским народом и согласован с арабскими странами, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
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