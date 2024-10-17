Фронтовая сводка за ночь! Зеленый Шлях – тяжелые бои, Селидово – попытка окружить ВСУ, авиация работает без перерывов

На Курском направлении российские войска продолжают уверенное наступление на кореневском участке. Противник попытался контратаковать в районе населённого пункта Зеленый Шлях, задействовав два взвода на четырёх БМП и при поддержке трёх танков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии