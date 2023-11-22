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Свежие комментарии

В Пензе «Парту Героя» открыли в школе №26

В пензенской школе №26 открыли «Парту Героя» в рамках всероссийского патриотического проекта. Именная парта была установлена в честь пулеметчика и участника специальной военной операции Германа Тельянова.

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