В Пензе «Парту Героя» открыли в школе №26

В пензенской школе №26 открыли «Парту Героя» в рамках всероссийского патриотического проекта. Именная парта была установлена в честь пулеметчика и участника специальной военной операции Германа Тельянова.
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