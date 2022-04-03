TVcenter.ru

356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • С Т
    Эрнст такой же "гусский", как и ургант и собчачка.Собчак подтвердил...
  • Eduard Samoylenko
    ,,Молодец Кадыров, настоящий мужик!!! А шутов предателей гнать из России.“Надо с этим что-...
  • Владимир Никитееко
    Испугались эти клоуны и за границу рванули, "патриоты". Что-то много снисходительности к ним, может уже пора расстави...“Надо с этим что-...

«Однажды Гафт просто взял ее за горло», – Александра Яковлева доставляла всем неудобства на съёмках «Чародеев»

«Однажды Гафт просто взял ее за горло», – Александра Яковлева доставляла всем неудобства на съёмках «Чародеев»

1 апреля не стало Александры Яковлевой. Звезде легендарного кинофильма «Экипаж» было всего 64 года. Последние несколько лет она вела упорную войну с онкологией.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх