Газета.ру

8 047 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Судя по риторике,  Бербок собирается диктовать Китаю. То есть, заставить Пекин оказать давление на Россию, иначе, Гер...Глава МИД ФРГ Бер...
  • Броневатник Колорадский
    да ладна? пиздеть не мешки ворочать. димону расскажите эту сказку он похлопает"Ъ": "Сколтех" пр...
  • Георгий Михалев
    Надо бы еще охоту на судей гаагских открыть.Песков прокоммент...

Специалист Роспотребнадзора рассказала, что бешенством можно заразиться без укуса животного

Специалист Роспотребнадзора рассказала, что бешенством можно заразиться без укуса животного

Заразиться бешенством можно от слюны больного животного, в том числе и ласкового. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх