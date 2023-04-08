Специалист Роспотребнадзора рассказала, что бешенством можно заразиться без укуса животного

Заразиться бешенством можно от слюны больного животного, в том числе и ласкового. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-инфекционист, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.