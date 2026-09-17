Служба внешней разведки России выступила с изложением своей позиции по поводу событий, представленных официальным Берлином как «попытка атака на аэропорт Лейпциг/Галле».
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