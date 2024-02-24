Глава ФПГ Чукалин: в России открылись 16 тыс. социально-ориентированных НКО

С момента начала работы в России Фонда президентских грантов (ФПГ) в России открылись 16 тысяч новых социально-ориентированных некоммерческих организаций, а их общее число достигло 60 тысяч, заявил генеральный директор ФПГ Илья Чукалин, выступая на Дне некоммерческих организаций.