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Глава ФПГ Чукалин: в России открылись 16 тыс. социально-ориентированных НКО

Глава ФПГ Чукалин: в России открылись 16 тыс. социально-ориентированных НКО

С момента начала работы в России Фонда президентских грантов (ФПГ) в России открылись 16 тысяч новых социально-ориентированных некоммерческих организаций, а их общее число достигло 60 тысяч, заявил генеральный директор ФПГ Илья Чукалин, выступая на Дне некоммерческих организаций.

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