Звезды мирового кино посетили открытие Музея нарративного искусства Лукаса

В Лос-Анджелесе открылся Музей нарративного искусства Лукаса. Об этом сообщает leparisien.fr.Американский режиссер Джордж Лукас работал над созданием этого музея 17 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Друг Долиной заяв...
- Силуанов: средний...
- АЛ ЛДПР выступает пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым