В России резко сократились выдачи автокредитов

Выдачи автокредитов в России упали до минимума с весны 2023 года. В феврале банки оформили 62 тысячи займов на 77 млрд рублей — это в полтора раза меньше, чем год назад, сообщают «Известия» со ссылкой на исследования.
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