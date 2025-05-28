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Баллистический удар по Чернигову: последствия и реакция местных властей

Баллистический удар по Чернигову: последствия и реакция местных властей

Баллистический удар по Чернигову: последствия и реакция местных властей Ирэн ОрлонскаяВ телеграм-канале военного корреспондента Чингиса Дамбиева были опубликованы шокирующие кадры, запечатлевшие момент удара русской баллистической ракеты по Чернигову.

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